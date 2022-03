Partiti: D'Incà, non guardare al consenso elettorale ma al futuro dell'Italia e dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di tenere unita la maggioranza per permettere al Paese di fare un salto di qualità con le riforme e con i fondi del Pnrr deve essere chiaro a tutte le forze politiche: la guerra è alle porte dell’Europa e in un momento così difficile e dopo due anni di pandemia non si deve guardare al consenso elettorale, ma al futuro dell’Italia e dell’Europa. Lo afferma il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà al "Corriere della Sera". "Non saranno le prossime urne elettorali a giudicarci, sarà la storia", aggiunge D 'Incà. La società italiana sta affrontando le conseguenze dell’aggressione militare di Putin all’Ucraina con forte altruismo. I cittadini ci chiedono unità, l’egoismo di parte e la contrapposizione non sarebbero compresi. Ci sono state situazioni di difficoltà e contrasti. Ma tutti i partiti con la rielezione del presidente Mattarella hanno scelto di dare forte continuità al governo, senza logorare Draghi. Dobbiamo garantirgli l’autorevolezza internazionale per contribuire alla soluzione della crisi", afferma il ministro. (segue) (Rin)