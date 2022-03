Bielorussia: fonti stampa ucraine, dimissioni del capo di Stato maggiore di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato maggiore delle Forze armate bielorusse, Viktor Gulevic, avrebbe dato le proprie dimissioni secondo alcune fonti di stampa ucraine. A riportare la notizia è un giornalista di Kiev, Andrej Tsaplienko, che ha riferito la notizia sul proprio canale Telegram mostrando l'immagine di un documento che certificherebbe le dimissioni. "Coloro che mi hanno inviato questo documento dicono che è reale. Il capo di Stato maggiore della Bielorussia si è dimesso. Non vuole combattere con l'Ucraina", ha scritto Tsaplienko. L'agenzia "Rbk-Ukraina" precisa che l'informazione è ancora in corso di verifica da parte delle autorità di Kiev. In precedenza le autorità bielorusse hanno precisato che non intendono prendere parte ad azioni militari in Ucraina. (Kiu)