Ucraina: vicepremier britannico Raab, conflitto durerà mesi, se non anni

- La guerra in Ucraina durerà mesi, se non addirittura anni. Lo ha detto il vicepremier del Regno Unito, Dominic Raab, intervistato dall’emittente “Sky News”. Raab ha dichiarato che gli alleati devono mostrare “una resistenza strategica” per assicurare il fallimento dell’operazione del presidente russo Vladimir Putin. Interrogato sull’andamento dell’avanzata della Federazione Russa in Ucraina, il vicepremier ha detto che Putin si aspettava che l’invasione sarebbe stata “più facile di quanto emerso” e questo è la prova della resilienza e del coraggio del popolo ucraino. Raab ha ricordato che Londra ha sostenuto Kiev anche mediante l’addestramento di circa 220 mila militari. La resistenza dinanzi all’avanzata russa “ha un effetto sul morale, anche su quello della parte russa”. Sul fatto che Mosca si sia macchiata di crimini di guerra, Raab ha affermato che “le tattiche senza scrupoli e terribili del regime di Putin devono essere perseguite”. Ha inoltre richiamato quanto già accaduto in Siria. “Non penso che ci siano tattiche a cui (Putin) non farebbe affidamento”, ha spiegato. (Rel)