Libia: ambasciatore Usa, "fiducioso" che Dabaiba e Bashagha vogliano evitare violenza

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha avuto contatti con il primo ministro del governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, e con il premier incaricato a guidare l'esecutivo di stabilità nazionale, Fathi Bashagha. "Sono fiducioso che entrambi i leader vogliano evitare un'escalation della violenza", si legge sul profilo Twitter dell'ambasciata degli Usa in Libia. Norland ha aggiunto: "Li ho esortati a considerare i modi in cui gestire gli affari della Libia mentre sono in corso gli sforzi, con l'aiuto delle Nazioni Unite, per ripristinare rapidamente lo slancio verso le elezioni parlamentari e presidenziali". Il diplomatico si è detto "incoraggiato a sentire il loro reciproco impegno a tenere le elezioni il prima possibile. Queste sono decisioni che solo i libici possono prendere, ma hanno il nostro pieno sostegno per raggiungere soluzioni pacifiche". Sabato, 5 marzo, l'ambasciatore Norland ha parlato con il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, discutendo delle modalità "per allentare le tensioni, evitare la violenza e ridare slancio alle elezioni parlamentari e presidenziali il prima possibile". L'ambasciatore "ha accolto con favore l'impegno del presidente ad agevolare gli sforzi delle Nazioni Unite per produrre un rapido accordo sulla base costituzionale e il suo parere sul ruolo decisivo dell'Alta commissione elettorale. Le parti hanno convenuto che la Libia non può tornare ai tumulti del passato". (Res)