Regno Unito: leader laborista, sostegno a governo su Ucraina ma servono altre sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha il sostegno del Partito laborista sull’Ucraina ma occorre spingersi oltre in tema di sanzioni alla Federazione Russa. Lo ha detto il leader laborista Keir Starmer, intervistato dall’emittente “Itv News”. “Tutti capiscono perché non possiamo avere una no-fly zone e perché l’assistenza militare diretta non sia possibile. Questo vuol dire che le sanzioni devono essere le più severe ed efficaci mai viste”, ha detto Starmer. Affinché le sanzioni funzionino, “abbiamo bisogno di sapere quali proprietà gli oligarchi russi detengono qui nel Regno Unito”, ha proseguito. “Al momento il governo dice che dovranno registrare le loro proprietà ma che avranno sei mesi per farlo. Ora, la nostra preoccupazione è che in sei mesi c’è il tempo per vendere le proprietà e che quindi non saranno mai registrate e sanzionate”, ha messo in guardia il leader laborista. (Rel)