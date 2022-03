Giappone: Covid, stato di quasi emergenza prorogato a Tokyo, Osaka e altre 16 prefetture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha prorogato fino al 21 marzo lo stato di quasi emergenza pandemica a Tokyo, Osaka e in altre 16 prefetture (Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Ishikawa, Gifu, Shizuoka, Aichi, Kyoto, Hyogo, Kagawa e Kumamoto). La scadenza era stata precedentemente fissata a oggi. Per altre 13 prefetture (Fukushima, Niigata, Nagano, Mie, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Miyazaki e Kagoshima), invece, tale regime è stato revocato. Lo stato di quasi emergenza ha impatto soprattutto sui locali pubblici e sugli eventi: ai ristoranti viene chiesto di osservare un orario ridotto e ci sono limiti di presenze in situazioni di socialità. Ieri il Giappone ha registrato 63.673 nuovi casi di coronavirus, di cui 10.806 a Tokyo, e 184 decessi, di cui 30 nella capitale. (Git)