Ucraina: Casellati, ricordare esempio dei Giusti ci esorta a riflettere su orrori dell'umanità

- E’ con sentimenti di forte partecipazione che invio il mio saluto in occasione delle celebrazioni per il decennale della “Giornata Europea dei Giusti”. E' il messaggio del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per il decennale della Giornata europea Giusti che viene celebrata oggi in tutta Italia. ​Istituita dall’Unione europea in seguito all’ampio consenso internazionale raccoltosi attorno a un’iniziativa promossa dalla Fondazione Gariwo, questa giornata, proclamata solennità civile dal parlamento italiano, rappresenta da sempre un prezioso momento di condivisione, dialogo e riflessione sui valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà. "​Anche quest’anno, le cerimonie, le commemorazioni e le numerose iniziative di confronto e approfondimento che coinvolgeranno scuole, istituzioni e cittadini in Italia, in Europa e nel mondo, saranno occasione per raccontare, spiegare e tramandare importanti storie di grande coraggio e generosità. Storie di donne e di uomini che non hanno avuto paura di ribellarsi alle tirannie dei totalitarismi, di respingere leggi ingiuste e moralmente inaccettabili, di opporsi all’indifferenza della società o di affrontare grandi pericoli e sacrifici personali per aiutare, proteggere e salvare altri esseri umani, vittime di persecuzioni e terribili violenze", aggiunge Casellati, secondo cui oggi più che mai, di fronte al precipitare degli eventi che hanno riportato alle porte dell’Europa una guerra che rischia di vanificare il faticoso processo di pace, ricordare l’esempio dei giusti ci esorta a riflettere sugli orrori e sulle atrocità di cui è stata capace l’umanità. (segue) (Rin)