Ucraina: Casellati, ricordare esempio dei Giusti ci esorta a riflettere su orrori dell'umanità (2)

- ​"Pagine buie di dolore, sopraffazione, sofferenza e disperazione di fronte alle quali deve maturare in ciascuno di noi la consapevolezza che ribellarsi alle ingiustizie non dovrebbe mai essere un gesto di pochi, ma un dovere di tutti. ​Il mio auspicio è che la forza evocativa della memoria possa anche in questa occasione rinnovare il valore storico di quel comandamento morale “non commettere più genocidi”, approvato nel 1948 dalle Nazioni Unite e oggi riproposto in ogni “Giardino dei giusti” presente in Italia e nel mondo, e farne, ancora una volta, una voce più potente di ogni rancore, interesse o motivo di contrasto e divisione", dichiara ancora la presidente del Senato. "​Una voce rivolta alle coscienze di tutti, così come a tutti si rivolge il messaggio di speranza che i giusti ci hanno lasciato, per guidare la storia dell’umanità nella direzione della libertà, della giustizia, della pace e dell’amicizia tra Popoli e Nazioni", conclude. (Rin)