Ucraina: vicepremier Stefanishnya, esercito "forte con non mai" ma situazione peggiora

- L’esercito ucraino è “forte come non è mai accaduto” ma la situazione nel Paese sta peggiorando. Sono le parole della vicepremier ucraina, Olha Stefanishnya, all’emittente televisiva britannica “Bbc”. Un'altra ondata del "piano terroristico" della Russia è iniziata, ha affermato Stefanishnya, secondo cui la situazione è in fase di deterioramento in diverse aree del Paese, soprattutto perché l’offensiva non sta più colpendo solo obiettivi militari ma anche ospedali e gli asili nido. Nonostante la determinazione dell'Ucraina a resistere all'invasione, ha affermato Stefanishnya, la fine della guerra è ancora lontana. Le "enormi perdite" della Russia, comprese le vite di molti suoi militari, non stanno scoraggiando il presidente russo Vladimir Putin, ha detto la vicepremier. (Rel)