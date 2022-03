Roma: controlli nell'area della stazione Termini, denunce e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo Scalo Termini, in tutta la giornata di ieri, hanno eseguito un servizio di controllo nelle aree tra la Stazione Roma Termini e piazza dei Cinquecento, finalizzato prevenire commissione reati natura predatoria e rimuovere situazioni di degrado, abusivismo e illegalità diffusa. I militari hanno segnalato in Procura una persone che, all’interno della stazione, molestava i viaggiatori con richieste di denaro o offrendo con insistenza la sua assistenza ai distributori automatici di biglietti; un’altra è stata segnalata perché inosservante del divieto di ritorno nel comune di Roma; due soggetti già noti si sono resi responsabili di inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria termini; in 5 invece sono stati sanzionati amministrativamente, responsabili della violazione del divieto stazionamento nei pressi della Stazione Termini, nei loro confronti è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area; 2 persone sono state sanzionate perché sorprese all’interno della Stazione Ferroviaria Termini senza indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie; due persone sono state sanzionate, per vendita ambulante di prodotti alimentari senza la relativa autorizzazione. (Rer)