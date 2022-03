Regno Unito: ministra Esteri, contro Putin lotta per valori occidentali di libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è il momento in cui l’Occidente ha detto “ora basta”. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un’intervista al quotidiano “Sunday Express”. Gli alleati occidentali considerano la guerra in Ucraina il superamento di un limite dopo anni di violazioni del diritto internazionale da parte russa e un pericolo per la sicurezza dell’Europa, ha detto. “C’è un incredibile senso di unità”, ha dichiarato, aggiungendo che “siamo d’accordo sul fatto che servono altre sanzioni, occorre compiere altre azioni per ridurre la dipendenza dal gas e dal petrolio russi e assicurarsi che Putin fallisca”. Truss ha ammesso che sanzioni sulla Russia che coinvolgano l’aspetto energetico si tradurranno in maggiori costi per il Regno Unito. “Le persone potrebbero dover pagare di più ma non è nulla rispetto al costo che il popolo ucraino sta soffrendo e rispetto a quello di non fermare Putin”, ha detto. “Che messaggio invieremmo al resto del mondo? Se Putin non perde, questo incoraggerà altri aggressori in giro per il mondo”, ha evidenziato la ministra. (Rel)