Ucraina: la mediazione israeliana fa tappa in Germania, Scholz riceve Bennett per coordinare sforzi diplomatici (3)

- Secondo la stampa israeliana, sarebbe stato proprio Zelensky a chiedere al premier israeliano di attivarsi per tentare una mediazione. Non a caso il primo ministro del Paese ebraico, alcuni giorni fa ha affermato che Israele ha uno status unico che consente di parlare con Mosca e Kiev, dati i rapporti positivi con le due parti. Tuttavia, anche in questo processo, non mancano gli ostacoli: la mediazione di Israele, infatti, si muove su un filo sottile che comporta, da un lato, la necessità di non “irritare” troppo il suo principale alleato, gli Stati Uniti; e, dall’altro, mantenere un’intesa con la Russia per ragioni culturali e strategiche, visto anche il coinvolgimento di Mosca in due dossier molto importanti per la politica estera israeliana: Siria e Iran. (Geb)