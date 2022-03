Ucraina: i sei punti di Johnson per risolvere la crisi, l’aggressione di Putin “deve fallire”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'atto di aggressione del presidente russo, Vladimir Putin, in Ucraina deve fallire. È quanto si legge in un editoriale del primo ministro britannico, Boris Johnson, pubblicato sul “New York Times”. “Non dobbiamo permettere al Cremlino di farla franca o che vengano travisate le nostre intenzioni e trovata una giustificazione ex post a questa guerra”, ha scritto Johnson, sottolineando che “questo non è un conflitto della Nato e non lo diventerà. Nessun alleato ha inviato delle truppe da combattimento in Ucraina. Non abbiamo alcuna ostilità verso il popolo russo e non abbiamo alcun desiderio di confrontarci contro una grande nazione e una potenza mondiale”. Secondo il premier britannico, “la verità è che l'Ucraina non aveva una prospettiva seria di adesione alla Nato nel prossimo futuro” e ciò sarebbe stato confermato dal fatto che tutti gli alleati erano “pronti a rispondere alle preoccupazioni dichiarate della Russia in materia di sicurezza attraverso i negoziati”. “Io e molti altri leader occidentali abbiamo parlato con Putin per capire la sua prospettiva. Il Regno Unito ha persino inviato degli emissari a Mosca prima dell'invasione russa per trattare direttamente con il ministro della Difesa, Sergej Shoigu, e il capo di Stato maggiore, il generale Valerij Gerasimov, che stanno guidando questa terribile campagna”, ha proseguito Johnson. (segue) (Nys)