Ucraina: i sei punti di Johnson per risolvere la crisi, l’aggressione di Putin “deve fallire” (3)

- Il quarto punto elencato dal premier britannico è “prevenire qualsiasi normalizzazione strisciante di ciò che la Russia fa in Ucraina. La lezione dell'invasione russa della Georgia nel 2008 e dell’annessione della Crimea nel 2014 è che accettare i risultati dell'aggressione russa incoraggia semplicemente una maggiore aggressività”, ha scritto Johnson, secondo cui “in quinto luogo, dovremmo essere sempre aperti alla diplomazia e alla riduzione dell'escalation, a condizione che il governo ucraino abbia piena autonomia in qualsiasi potenziale accordo. Non ci può essere una nuova Yalta, decisa sulla testa del popolo ucraino, da poteri esterni”. Infine, ha concluso il primo ministro, è necessario “agire ora per rafforzare la sicurezza euro-atlantica. Ciò include non solo il rafforzamento del fianco orientale della Nato, ma anche il sostegno ai Paesi europei non Nato che sono potenzialmente a rischio di aggressione russa, come la Moldova, la Georgia e le nazioni dei Balcani occidentali. E coloro che partecipano o consentono l'aggressione russa, come la Bielorussia, saranno soggetti alle massime sanzioni”.” “Gli ucraini hanno coraggiosamente difeso il loro paese. È il loro valore che ha unito la comunità internazionale. Non possiamo deluderli”, si legge nel messaggio conclusivo dell’editoriale. (Nys)