Ucraina: milizie Donetsk, corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha riapriranno questa mattina

- I corridoi umanitari nelle città di Mariupol e Volnovakha, nell’area sud orientale dell’Ucraina, saranno riaperti domenica mattina per consentire l'evacuazione dei civili. Lo ha detto il portavoce della milizia della repubblica popolare di Donetsk, Eduard Basurin, all’emittente televisiva russa “Russia 24”. "In mattinata, i corridoi umanitari saranno nuovamente aperti sia da Mariupol che da Volnovakha. Ci auguriamo che gli ufficiali militari ucraini incaricati di difendere gli insediamenti ordinino ai loro subordinati di sbloccare le uscite dai centri urbani in modo che i civili possano lasciare questi insediamenti", ha detto Basurin. (Rum)