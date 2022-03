Messico: scontro tra opposte tifoserie di calcio, 22 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 22 feriti, di cui due in condizioni ritenute gravi, il bilancio degli scontri tra opposte tifoserie calcistiche nello stadio la Corregidora, in Messico. Le tensioni, scoppiate durante l'incontro Queretaro-Atlas, hannao spinto la dirigenza della lega messicana di calcio (Liga Mx) a sospendere le restanti partite della nona giornata del campionato, cui era stato dato il nome di "grida per la pace", come appello alla soluzione della crisi in Ucraina. In un primo momento i media locali avevano riferito della morte di almeno 15 persone, notizia però smentita dalla protezione civile locale. Gli scontri, la cui violenza è testimoniata da numerosi video diffusi sulla rete, sono iniziati poco dopo l'avvio del secondo tempo, quando le tifoserie rivali sono entrate a contatto dopo aver rimosso una delle reti che separava due settori dello stadio. La Liga Mx ha fatto sapere che si procederà ora a una revisione integrale delle condizioni di sicurezza degli stadi del Paese. (Mec)