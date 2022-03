Ucraina: premier Israele conclude visita a Berlino dopo incontro con Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, è tornato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina, dopo un viaggio "a sorpresa" a Mosca, dove ha incontrato il presidente russo, Vladimir Putin, e poi a Berlino, per incontrare il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con l'obiettivo di discutere dell'invasione dell'Ucraina. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel", Bennett e Scholz "hanno discusso diverse questioni, inclusa la situazione tra Ucraina e Russia e la questione del nucleare iraniano". Il colloquio è durato circa un'ora e mezza. Il viaggio di Bennett è stato visto come uno sforzo per sviluppare ulteriormente un potenziale ruolo di mediatore tra le parti, poiché Israele ha buone relazioni sia con Kiev che con Mosca. Dopo l'incontro con Putin, Bennett ha parlato al telefono per due volte il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il primo ministro israeliano ha anche parlato con il presidente francese, Emmanuel Macron. Dopo il colloquio con Bennett, Zelensky ha scritto su Twitter: "Continuiamo il dialogo". (Res)