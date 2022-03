Ucraina: ministero Difesa russo, distrutte 2.203 infrastrutture militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 2.200 infrastrutture militari dell'Ucraina sono state distrutte nel corso dell’operazione militare russa attualmente in corso. È quanto riferito questa mattina dal portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, nel corso di un briefing con la stampa. "In totale, 2.203 infrastrutture militari dell'Ucraina sono state distrutte durante l'operazione. Tra queste: 76 posti di comando e centri di comunicazione delle forze armate ucraine; 111 sistemi missilistici antiaerei S-300, Buk M-1 e Osa; nonché 71 stazioni radar”, ha affermato il portavoce. Secondo Konashenkov, inoltre, sono stati distrutti "69 aerei a terra e 24 in aria; 778 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento; 77 lanciarazzi multipli; 279 cannoni e mortai di artiglieria da campo; e 553 unità di veicoli militari speciali". (Rum)