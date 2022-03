Ucraina: Oms, diversi attacchi contro strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato diversi attacchi contro strutture di assistenza sanitaria in Ucraina. È quanto si legge in un tweet del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui tali attacchi avrebbero provocato “molti morti e feriti”. “Ulteriori segnalazioni sono in fase di valutazione. Gli attacchi alle strutture o agli operatori trasgrediscono la neutralità sanitaria e sono violazioni del diritto umanitario internazionale”, ha scritto Tedros. (Res)