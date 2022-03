Ucraina: la situazione sul terreno, dopo notte di bombardamenti a Mariupol si ritenta evacuazione civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sul terreno nell’undicesimo giorno di operazione militare russa in Ucraina resta fluida, soprattutto sul fronte meridionale. La città sud orientale di Mariupol, il principale porto sul Mar d’Azov, è oramai da giorni circondata dalle forze russe e da diverse ore è obiettivo di intensi bombardamenti. Il sindaco della città portuale, Vadym Boychenko, ha affermato che "la città è in uno stato d'assedio molto, molto difficile" e che gli aerei nemici hanno “sganciato delle bombe sui quartieri residenziali”, un fatto che rende impossibile al momento fornire un conteggio delle vittime. Poco più a nord, a Volnovakha, la cittadina nella regione di Donetsk, diversi cittadini hanno cercato di fuggire dopo nuovi bombardamenti. Queste due località avrebbero dovuto beneficiare ieri di corridoi umanitari per consentire l’evacuazione dei civili, ma la tregua concordata da Mosca e Kiev è durata circa una trentina di minuti, facendo di fatto fallire ogni procedura di sgombero. Oggi, tuttavia, secondo il rappresentante della milizia della repubblica popolare di Donetsk, Eduard Basurin, i corridoi umanitari dovrebbero essere nuovamente aperti e lo stesso consiglio comunale di Mariupol ha fatto sapere che alle 11 ora italiana si tenterà nuovamente di far evacuare la popolazione civile. (segue) (Kiu)