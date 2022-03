Ucraina: la situazione sul terreno, dopo notte di bombardamenti a Mariupol si ritenta evacuazione civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha individuato il fronte meridionale come un obiettivo vitale per il successo della sua operazione militare. Non a caso l'attenzione si starebbe concentrando, secondo fonti di intelligence, sulle città di Odessa e Mykolaiv. I media ucraini riportano da ieri che gli abitanti di Odessa temono un incombente assalto russo dal mare, un'operazione che sarebbe già stata tentata più volte utilizzando le unità anfibie. Per quanto concerne Mykolaiv, invece, la sua importanza è legata anche alla centrale nucleare di Yuzhnoukrainsk, situata a circa 120 chilometri dalla città costiera. Dotata di tre reattori Vver-1000 e una potenza installata di 2.850 megawatt, Yuzhnoukrainsk è la seconda principale centrale nucleare del Paese dopo Zaporizhzhia, già sotto il loro controllo dei militari russi da alcuni giorni. (segue) (Kiu)