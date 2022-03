Ucraina: la situazione sul terreno, dopo notte di bombardamenti a Mariupol si ritenta evacuazione civili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto le forze armate ucraine hanno reso noto ieri sera di voler condurre una serie di operazioni difensive nella giornata odierna nella parte orientale del distretto di Donetsk, a Slobozhansky, e nella città di Chernihiv, a nord est di Kiev. La capitale ucraina vive in una fase di stallo da giorni, soprattutto perché il convoglio di mezzi corazzati russi lungo 60 chilometri è fermo da giorni a decine di chilometri di distanza dalla città. I combattimenti proseguono nei sobborghi della capitale, in particolare nell’area nord occidentale, nei centri di Bucha e Irpin, cittadina situata nei pressi dello strategico aeroporto di Hostomel. A Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, le esplosioni sono andate avanti per tutta la notte, e il Servizio di emergenza statale ucraino ha denunciato come la zona più colpita sia il quartiere nord orientale di Saltivka, un’area residenziale molto popolosa che si sta rapidamente svuotando proprio nel tentativo di metterne in sicurezza i residenti. (Kiu)