Difesa: Arabia Saudita, al via la prima edizione fiera del settore a Riad

- Ha preso il via oggi a Riad la prima edizione della fiera del settore della Difesa World Defense Show, dove sono attesi circa 30.000 visitatori durante i quattro giorni dell'evento, che si concluderà il 9 marzo. Fondato dall'Autorità generale per le industrie militari saudita (Gami) il World Defense Show, che si terrà ogni due anni, accelererà il futuro del settore presentando gli ultimi sviluppi tecnologici in tutto il mondo, dimostrando l'interoperabilità della difesa in tutti i principali domini, ovvero aria, terra, mare, spazio e sistemi di sicurezza. All'evento parteciperanno delegazioni di alto livello provenienti da decine di Paesi per visitare gli stand di espositori globali e locali. (Res)