Corea del Nord: effettuato test per “sviluppo di un satellite da ricognizione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord, inoltre, continua presumibilmente a produrre materiali fissili per armi nucleari nel suo principale impianto nucleare di Yongbyon. È quanto ritiene il sito web di monitoraggio statunitense “38 North” sulla base di fotografie aeree scattate da satelliti. “Le recenti immagini satellitari commerciali del Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon della Corea del Nord indicano la produzione in corso di materiale fissile, sia plutonio che uranio arricchito”, si legge nel sito, secondo il quale “queste attività, così come la graduale espansione e l’evidente occupazione di alloggi per il personale negli ultimi anni, suggeriscono tutte che il complesso è pronto per l’espansione”. (Git)