Business news: Corea del Sud ottiene esenzione da misure di blocco export

- La Corea del Sud ha ottenuto dagli Stati Uniti una esenzione dai vincoli alle esportazioni verso la Russia varati a seguito dell'invasione militare dell'Ucraina. Lo ha annunciato il ministero dell'Industria sudcoreano, a margine di un incontro a Washington tra il ministro del Commercio, Yeo Han-koo, e funzionari del governo degli Stati Uniti. La scorsa settimana il governo Usa ha annunciato l'attivazione del "Foreign Direct Product Rule" (Fdpr) sull'intero territorio della Russia, per bloccare l'accesso di quel Paese a forniture e sistemi tecnologici come i semiconduttori. La misura prevede che le aziende che producono sistemi o componenti con l'impiego di tecnologia Usa ottengano una licenza da questi ultimi per poter continuare ad esportare verso la Russia. Tale restrizione rischiava di influire in misura determinante sulle esportazioni tecnologiche sudcoreane. Yeo ha ringraziato gli Stati Uniti per aver concesso l'esenzione ad ha aggiunto che i due paesi hanno "riaffermato ancora una volta la loro forte cooperazione". (Git)