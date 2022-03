Business news: India, settore servizi resta in zona espansione a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore dei servizi dell’India elaborato da Ihs Markit è rimasto in zona espansione (sopra 50 punti) per il settimo mese consecutivo a febbraio ed è leggermente salito rispetto al mese precedente, da 51,5 a 51,8. L’indagine è stata effettuata prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Nonostante ciò e nonostante l’allentamento delle restrizioni seguito al miglioramento della situazione epidemiologica, Ihs Markit osserva che non c’è stato un significativo rimbalzo dopo il rallentamento di gennaio, quando l’indice era sceso sensibilmente rispetto al 55,5 di dicembre. L’indice composito di febbraio, che comprende anche il settore manifatturiero, è di 53,5, mezzo punto in più rispetto al 53 di gennaio. (Inn)