Business news: Jet Airways, Sanjiv Kapoor assumerà incarico amministratore delegato il 4 aprile

- Sanjiv Kapoor è stato nominato amministratore delegato della compagnia aerea indiana Jet Airways e assumerà l’incarico il 4 aprile. Il manager è attualmente presidente del gruppo alberghiero di lusso Oberoi Hotels & Resorts e ha alle spalle esperienze nel settore dell’aviazione civile, come direttore operativo di SpiceJet e responsabile strategico e commerciale di Vistara. La nomina è stata annunciata dal consorzio che ha messo a punto il piano di risoluzione, formato dall’imprenditore indiano Murari Lal Jalan e dalla società britannica di consulenza finanziaria Kalrock Capital. Il mese scorso è stato nominato il direttore finanziario: Vipula Gunatilleka, già amministratore delegato di SriLankan Airlines. I nuovi proprietari stanno rinnovando la dirigenza in vista della ripresa dell’attività nazionale e internazionale, annunciata per quest’anno. Il piano di risoluzione del consorzio Kalrock-Jalan è stato approvato dal tribunale fallimentare di primo grado dell’India, il National Company Law Tribunal (Nclt), il 22 giugno 2021, anche se ci sono stati ricorsi al National Company Law Appellate Tribunal (Nclat), il tribunale fallimentare d’appello. (Inn)