Business news: Arabia Saudita, riserve saudite all’estero in calo dell’1,9 per cento

- Le riserve saudite all’estero hanno registrato un calo dell’1,9 per cento, passando dall’equivalente di 405 miliardi di dollari statunitensi in rial sauditi a 398 miliardi di dollari Usa. Lo ha riferito il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”. Alla base di questa decrescita ci sarebbe uno stop nella crescita del valore delle azioni dei titoli sauditi, cresciuti costantemente ma dello 0,2 per cento, e la diminuzione delle attività del rial saudita nelle riserve estere - una diminuzione nel volume di valuta scambiata all’estero. (Res)