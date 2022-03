Business news: Mozambico fornirà elettricità ad Eswatini per 17 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società elettrica di proprietà pubblica del Mozambico (Edm) ha firmato un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica al Regno di Eswatini. Il contratto, fa sapere la compagnia in una nota, durerà 17 mesi e prevede che Edm fornisca 20 megawatt (Mw) di potenza che potrebbero essere rivisti a seconda delle esigenze della Eswatini Electricity Company (Eec). "Le relazioni bilaterali tra Edm ed Eec hanno più di un decennio, con Mozambico e Sudafrica che sono i principali fornitori di energia da cui il Regno (di Eswatini) importa per soddisfare oltre il 70 per cento del suo fabbisogno di consumo interno", afferma la dichiarazione. La cerimonia di firma dell'accordo è stata anche l'occasione per analizzare i progetti futuri tra le due società, in particolare la centrale termica di Temane attualmente in costruzione nel Mozambico meridionale. A dicembre la società Globeleq, principale azionista della centrale termica di Temane, ha annunciato di aver ottenuto il finanziamento completo per il progetto, del valore di 652 milioni di dollari, e che dovrebbe iniziare a produrre elettricità nel 2024. (Res)