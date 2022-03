Business news: Sace, quadro del rischio di violenza politica in Africa è molto frastagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro del rischio di violenza politica in Africa, che tra il 2021 e l’inizio del 2022 ha contato cinque colpi di Stato militari (Ciad, Guinea, Mali, Sudan, Burkina Faso) è “molto frastagliato”. È quanto si legge nella Risk Map 2022 presentata da Sace. L’Etiopia, a oltre un anno dall’inizio del conflitto tra Addis Abeba e il partito dell’etnia Tigrè, resta il principale focolaio di crisi umanitaria nel continente africano. In Tunisia si è assistito a un aumento delle proteste a causa del peggioramento degli standard di vita esacerbato dalla pandemia. I Paesi che si affacciano sul Golfo Persico mostrano una diffusa stabilità politica, sebbene sia sporadicamente aumentato il rischio di attacchi terroristici, per lo più provenienti dallo Yemen. (Res)