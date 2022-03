Business news: Mali, giunta militare inadempiente, debito sale a 180 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Mali non è stata in grado di pagare 46,32 miliardi di franchi Cfa (pari a circa 78,5 milioni di dollari) di debito internazionale dopo che le sanzioni imposte a gennaio dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) e dall'Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa) hanno congelato i suoi conti bancari esteri. È quanto reso noto oggi in un comunicato dall'agenzia del debito dell'Africa occidentale (Umoa-Titres), secondo cui i mancati pagamenti portano il totale del debito maliano a circa 180 milioni di dollari. Le sanzioni includono la chiusura delle frontiere e le restrizioni alle transazioni finanziarie. Le autorità maliane hanno definito le misure "disumane" e hanno intentato una causa contro l'Uemoa per cercare di farle revocare. Il Paese ha più di dieci buoni del tesoro e obbligazioni in scadenza quest'anno, uno dei quali il prossimo 9 marzo. (Res)