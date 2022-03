Ucraina: la mediazione israeliana fa tappa in Germania, Scholz riceve Bennett per coordinare sforzi diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia internazionale torna nuovamente a recitare un ruolo nella crisi ucraina. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ricevuto ieri sera a Berlino il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, giunto in volo da Mosca dove ha incontrato il presidente russo, Vladimir Putin. Al centro del colloquio, durato circa 90 minuti, l’iniziativa diplomatica avviata ieri dal premier di Israele per tentare di trovare una soluzione alla crisi in corso in Ucraina. "Il fulcro della conversazione di circa 90 minuti sono stati i risultati della conversazione che il primo ministro di Israele ha avuto con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca sabato sera", ha affermato ieri sera il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit. “Vogliamo rimanere in contatto sulla questione”, ha chiarito il portavoce, secondo cui l'obiettivo comune rimane quello di porre fine alla guerra in Ucraina "il prima possibile". "Lavoreremo per ottenere questo risultato con tutte le nostre forze", ha detto Hebestreit. Scholz, peraltro è stato Gerusalemme solo tre giorni fa ma è chiaro che se questa visita è stata incentrata sulle relazioni bilaterali, durante il colloquio di ieri sera l’unico argomento sul tavolo è stata l’Ucraina. (segue) (Geb)