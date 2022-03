Ucraina: la mediazione israeliana fa tappa in Germania, Scholz riceve Bennett per coordinare sforzi diplomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bennet, inoltre, terminata la lunga riunione con Putin, ha avuto dei colloqui telefonici con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e con il titolare dell’Eliseo, Emmanuel Macron. Zelenzky, come oramai consuetudine dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, ha avuto una nottata densa di conversazioni telefoniche, la prima appunto con Bennett. Come comunicato dallo stesso presidente ucraino su Twitter, il messaggio che segue la conversazione è stato: “Continuiamo il dialogo”, un segnale del fatto che il premier israeliano potrebbe essere riuscito a gettare quantomeno le basi per un negoziato. Zelensky, tuttavia, ha parlato successivamente con il presidente statunitense, Joe Biden, con il quale “l'ordine del giorno”, stando a quanto riferito dal capo dello Stato ucraino, sono state “questioni di sicurezza, il sostegno finanziario all'Ucraina e il proseguimento delle sanzioni contro la Russia”. Nessun accenno, in questo caso, all’incontro fra Bennett e Putin, ma è inevitabile che i due capi di Stato ne abbiano discusso, anche perché la “silenziosa” ma allo stesso tempo dinamica iniziativa diplomatica del premier israeliano ha tutto l’aspetto di un’attività concordata con i suoi principali partner internazionali. (segue) (Geb)