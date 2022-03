Russia: Sberbank rassicura i propri correntisti dopo sospensione attività di Visa e Mastercard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visa e Mastercard, le due aziende leader nei servizi di pagamento, hanno annunciato la sospensione delle loro attività in Russia. Di fatto, le carte Visa e Mastercard emesse dalle banche russe non saranno più supportate dalle rispettive reti di pagamento, mentre le carte emesse in altri Paesi non funzioneranno in Russia. "Siamo obbligati ad agire in seguito all'invasione non provocata della Russia dell'Ucraina e agli eventi inaccettabili a cui abbiamo assistito", ha affermato in una nota Al Kelly, presidente e amministratore delegato di Visa. "Ci rammarichiamo per l'impatto che ciò avrà sui nostri stimati colleghi e sui clienti, partner, commercianti e titolari di carte che serviamo in Russia. Questa guerra e la continua minaccia alla pace e alla stabilità richiedono che rispondiamo in linea con i nostri valori", ha aggiunto l’Ad di Visa. Tuttavia dopo poche ore Sberbank, principale banca russa, ha reso noto che le sanzioni annunciate da Visa e Mastercard non influenzeranno gli utenti delle carte emesse dall’istituto di credito in Russia. Come riferisce l'agenzia di stampa “Tass”, che ha citato foni della banca, "queste decisioni non influiranno sulle carte Visa e Mastercard di Sberbank già in circolazione nel Paese".(Rum)