Ucraina: i sei punti di Johnson per risolvere la crisi, l’aggressione di Putin “deve fallire” (2)

- Johnson, nell’editoriale, ha quindi svelato un piano in sei punti per fermare "l’orribile" invasione russa dell'Ucraina. “In primo luogo, dobbiamo mobilitare una coalizione umanitaria internazionale. Lunedì incontrerò i primi ministri di Canada e Paesi Bassi a Londra per parlare della creazione della più ampia coalizione possibile per parlare dei crimini che si stanno verificando in Ucraina. Martedì ospiterò i leader di Polonia, Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca, ora in prima linea nella crisi dei rifugiati. Dobbiamo lavorare tutti insieme per stabilire un cessate il fuoco immediato e consentire ai civili un passaggio sicuro, cibo e forniture sanitarie”, ha spiegato il premier britannico. “In secondo luogo, dobbiamo fare di più per aiutare l'Ucraina a difendersi. Sempre più nazioni sono disposte a fornire equipaggiamento difensivo. Dobbiamo agire rapidamente per coordinare i nostri sforzi a sostegno del governo ucraino”, ha aggiunto il premier britannico, secondo cui è necessario, come terzo punto, “massimizzare la pressione economica”. “Dobbiamo andare oltre con le sanzioni economiche, espellendo ogni banca russa dal sistema Swift”, colpire il “denaro sporco” proveniente dalla Russia e “perseguire gli oligarchi”. Tuttavia, ha aggiunto Johnson, “queste misure saranno insufficienti a meno che l'Europa non inizi a prendere le distanze dal petrolio e dal gas russi che finanziano la macchina da guerra di Putin”. (segue) (Nys)