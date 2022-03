Business news: Airbnb annuncia sospensione servizi in Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbnb, società statunitense operatrice di un portale online per la ricerca di alloggi temporanei, ha annunciato la sospensione delle sue attività in Russia e Bielorussia nel contesto della crisi militare in atto in Ucraina. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della società, Brian Chesky. L'azienda è l'ultima di una serie a decretare il blocco delle operazioni nei due Paesi: Ikea ha annunciato a sua volta la chiusura dei suoi 17 outlet in Russia, mentre Apple smetterà di vendere nel Paese gli iPhone e altri suoi apparecchi elettronici di consumo. (Nys)