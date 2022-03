Business news: banca asiatica investimenti Aiib sospende attività in Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture (Aiib), con sede in Cina, ha dichiarato "sospese" e in "fase di revisione" tutte le attività legate alla Russia e alla Bielorussia, colpite da massicce sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina. È quanto si legge in una nota diramata dall'istituto, in cui si precisa che la direzione avrebbe fatto "il massimo per salvaguardare l'integrità finanziaria dell'Aiib". Pur esprimendo solidarietà e offrendo sostegno a quanti sono colpiti negativamente dall'impatto della guerra, la dichiarazione non riporta ulteriori misure contro i due Paesi. L'istituto finanziario multilaterale, nato da un'idea del presidente cinese Xi Jinping, è stato istituito nel 2016 con lo scopo di contendere terreno alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale. La Russia figura tra i membri fondatori e detiene un seggio nel consiglio di amministrazione. (Cip)