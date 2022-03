Business news: immobilizzazioni, investimenti Cina in Cambogia in aumento del 67 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in immobilizzazioni effettuati dalla Cina in Cambogia sono aumentati del 67 per cento nel 2021, attestandosi a 2,32 miliardi di dollari. È quanto si legge in una relazione del Consiglio per lo sviluppo della Cambogia, in cui si precisa che nel 2020 la cifra si aggirava intorno agli 1,39 miliardi. La Cina è rimasta il principale finanziatore del Paese, contribuendo al 53,4 per cento dell'investimento totale da 4,35 miliardi di dollari approvato da Phnom Penh lo scorso anno. (Cip)