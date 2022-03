Business news: Turchia, economia cresciuta dell'11 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, l'economia della Turchia ha registrato un aumento dell'11 per cento rispetto al 2020. Lo ha reso noto Turkstat, l'agenzia governativa di statistica. Da quanto emerso, il Prodotto interno lordo (Pil) è cresciuto del 42,8 per cento. Nello specifico, i settori che hanno registrato la crescita più alta sono stati: il settore dei servizi, cresciuto del 21,1 per cento; il settore dell'informazione e della comunicazione, cresciuto del 20,2 per cento e il settore industriale, cresciuto del 16,6 per cento. Tuttavia, sono stati registrati anche dei settori in perdita: le operazioni del settore assicurativo sono diminuite del 9 per cento, il settore dell'agricoltura ha subito una decrescita del 2,2 per cento e il settore dell'edilizia dello 0,9 per cento. Il Pil pro capite è stato stimato di circa 9.540 dollari statunitensi. Per quanto riguarda il commercio internazionale, la Turchia ha registrato un aumento del 24,9 per cento nelle esportazioni di beni e servizi se paragonato al 2020, e un aumento del 2 per cento nelle importazioni rispetto all'anno precedente. (Tua)