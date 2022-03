Business news: Egitto, il Canale di Suez aumenta le tasse di transito del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo marzo, l'Autorità del Canale di Suez - l'istituzione governativa che si occupa della manutenzione e della gestione della via d'acqua più trafficata al mondo - ha imposto un aumento del 10 per cento per il transito. Lo ha dichiarato l'Autorità del Canale di Suez stessa, con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali. Da quanto emerso, l'aumento è stato definito "in linea con la notevole crescita del commercio mondiale, il miglioramento delle economie delle navi, lo sviluppo della via navigabile e del servizio di transito del Canale di Suez". L'aumento della tassa di transito riguarderà le navi commerciali e da trasporto. (Cae)