Business news: Egitto, Canale di Suez registra record transito navi a febbraio

- Il Canale di Suez ha stabilito un nuovo record di transito, raggiungendo 1.713 navi in entrambe le direzioni, con una stazza netta totale di 100,1 milioni di tonnellate, a febbraio 2022. Lo ha affermato il generale Osama Rabie, capo dell'autorità che gestisce il canale d'acqua egiziano. I ricavi hanno registrato 545,5 milioni di dollari, in aumento del 15,1 per cento rispetto ai 474,1 milioni di dollari dello stesso mese dell'anno scorso (+71,4 milioni di dollari). In particolare, il numero di navi portarinfuse è aumentato del 29 per cento, le navi portacontainer dell'11,8 per cento e le navi da trasporto auto del 22,2 per cento. (Cae)