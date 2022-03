Business news: Adnoc, export greggio Murban raggiungerà 1,5 milioni di barili al giorno nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera emiratina Adnoc prevede che il volume delle esportazioni di Murban, il tipo di petrolio estratto negli Emirati, raggiungerà all'inizio del 2023 quota 1,5 milioni di barili al giorno nei mesi di gennaio e febbraio, rispetto agli 1,25 milioni di barili al giorno previsti nel marzo di quest'anno. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato. Adnoc prevede quest'anno un aumento costante del volume delle esportazioni di greggio leggero Murban, con l’aumento del carico di lavoro delle raffinerie locali. Secondo il sito web “Argos Media”, il piano riflette il programma di Adnoc di iniziare a raffinare il greggio marino presso la raffineria di Ruwais, che ha una capacità di produzione di 817 mila barili al giorno, per fornire quantità aggiuntive ad alto valore per l'esportazione. (Res)