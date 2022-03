Business news: Qatar-Namibia, accordo di cooperazione tra Qatar Energy e Namcor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica qatariota Qatar Energy ha firmato un accordo di cooperazione con Namcor Exploration and Production Company, filiale della National Petroleum Corporation (Namcor) della Namibia, a Doha, alla presenza dell'ingegnere Saad bin Sherida Al Kaabi, ministro di Stato per gli affari energetici e amministratore delegato di Qatar Energy, e Tom Alweendo, ministro dell'Energia e delle Miniere della Namibia. L'accordo fornisce un quadro per la cooperazione tra Qatar Energy e Namcor per supportare e sviluppare il settore dell'esplorazione e della produzione di petrolio e gas in Namibia in modo sostenibile, oltre la fornitura di opportunità per formare e sviluppare i quadri Namcore nelle competenze dell'industria petrolifera e del gas. Secondo i termini dell'accordo, le due società coopereranno in opportunità di investimento congiunte nel settore dell'esplorazione e della produzione in Namibia. (Res)