Business news: Nigeria-Pakistan, firmato protocollo fra imprese in settori farmaceutico e agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre delegazioni imprenditoriali della Nigeria in visita all'Engineering and Healthcare Show di Lahore, in Pakistan, hanno firmato un memorandum d'intesa con due società del Paese asiatico. Lo riferisce l'agenzia di stampa nigeriana "Nan", secondo cui il protocollo è stato firmato al termine di una missione di tre giorni fra il Bajwa Pharmaceuticals Group of Companies del Pakistan e un'azienda di macchinari per la produzione agricola nigeriana chiamata Agroasia. A firmare il documento è stato per Abuja l'ex presidente della Società farmaceutica della Nigeria, Ahmed Yakassai, il quale si è detto convinto che l'accordo promuoverà la distribuzione esclusiva di forniture mediche originali in Nigeria, in particolare prodotti anestetici, e assicurando che i prodotti acquisiti saranno registrati presso l'Agenzia nazionale per il controllo dell'amministrazione degli alimenti e dei farmaci (Nafdac) per un'adeguata documentazione. Yakassai ha aggiunto che nei programmi c'è la creazione di un impianto di produzione farmaceutica in joint venture in Nigeria, probabilmente nello stato di Kano. “Aiuteremo a combattere le droghe e fornire medicinali di alta qualità", ha dichiarato. (Res)