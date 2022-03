Business news: Etiopia, keniota Safaricom in trattativa con Ethio Telecom per uso condiviso delle torri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore di rete mobile keniota Safaricom è in trattativa con Ethio Telecom per condividere l'impiego di torri di trasmissione in Etiopia. Lo riferisce "Financial Afrik", che cita fonti vicine al dossier e ricorda che Safaricom, il più grande fornitore di telecomunicazioni del Kenya, sta attualmente lavorando a stretto contatto con l'operatore di telecomunicazioni statale dell'Etiopia e l'Autorità per le comunicazioni etiopi (Eca) per mettere a punto i dettagli della partnership. Secondo la fonte, si prevede che il consorzio guidato da Safaricom investirà 8 miliardi di dollari in infrastrutture e servizi critici in Etiopia entro il 2032. (Res)