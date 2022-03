Business news: Congo-Kinshasa, tribunale nomina amministratore provvisorio per gestire la miniera di Tenke Fungurume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha nominato un amministratore provvisorio per gestire la miniera di rame e cobalto di Tenke Fungurume, di proprietà della compagnia China Molybdenum, su richiesta della compagnia mineraria statale congolese statale Gecamines, azionista di minoranza del progetto. L'ordinanza, emessa dal Tribunale del commercio della città sudorientale di Lubumbashi, segna uno sviluppo significativo in una disputa scoppiata lo scorso anno tra le autorità congolesi e China Moly sui livelli di riserva della miniera. Il governo di Kinshasa ha annunciato ad agosto di aver formato una commissione per rivalutare le riserve e le risorse della miniera al fine di “rivendicare equamente i (suoi) diritti”. Diversi funzionari di Gecamines sono stati nominati in seno alla commissione. China Moly, che ha una partecipazione dell'80 per cento in Tenke Fungurume (la seconda miniera di rame più grande del Paese), si era detta fiduciosa che il problema sarebbe stato risolto, tuttavia l'ordinanza del tribunale ha mostrato che la società Gecamines - che possiede il 20 per cento di Tenke Fungurume - ha presentato una petizione ai giudici nel dicembre scorso per spogliare l'attuale leadership della miniera dei poteri decisionali e nominare un amministratore temporaneo. (segue) (Res)