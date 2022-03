Business news: Namibia: Cina primo partner asiatico a gennaio 2022, importazioni al 32,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è emersa quale principale mercato di sbocco per la Namibia a gennaio 2022, periodo in cui il gigante asiatico ha assorbito il 32,3 per cento di tutte le merci esportate dal Paese. Lo ha dichiarato l'analista senior Alex Shimuafeni, dell'agenzia nazionale di statistica di Windhoek. Il dato acquisisce importanza soprattutto alla luce del parziale raffreddamento degli scambi tra il Paese dell'Africa meridionale e le economie asiatiche. A gennaio 2022, la bilancia commerciale della Namibia con i Paesi dell'area è passata dal surplus di 110,82 miliardi di dollari registrato a dicembre 2021 agli 84,75 miliardi di dollari di gennaio 2022. Allo stesso tempo, le esportazioni sono diminuite di 20,73 milioni di dollari a 195 milioni di dollari, mentre le importazioni si sono attestate a 130 milioni di dollari, in rialzo di 10 milioni di dollari. Tra i principali mercati d'importazione della Namibia relativi al periodo, spiccano Sud Africa, Zambia, Repubblica democratica del Congo, Emirati Arabi Uniti e Bulgaria. (Cip)