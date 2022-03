Business news: Nissan, condanna a sei mesi di reclusione per l'ex dirigente Kelly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte di Tokyo ha condannato l'ex dirigente di Nissan Motor ed ex braccio destro di Carlos Ghosn, Greg Kelly, a sei mesi di reclusione - pena sospesa - con l'accusa d'aver aiutato Ghosn ad occultare parte del proprio reddito ai regolatori finanziari del Giappone. Kelly, unico dirigente di Nissan rimasto in Giappone ad affrontare il processo a suo carico, dopo la rocambolesca fuga dell'ex presidente di Nissan nel Libano, è stato invece assolto dagli altri capi d'accusa relativi alle irregolarità nella rendicontazione di Nissan a cavallo tra il 2010 e il 2017. La stampa giapponese presenta la sentenza come una sconfitta di fatto per la pubblica accusa: il pronunciamento apre al ritorno di Kelly negli Stati Uniti, dopo il suo arresto a Tokyo più di tre anni fa. L'ex dirigente di Nissan continua a ribadire la sua completa estraneità ai reati imputati a Ghosn, e intende comunque presentare ricorso contro la sentenza. La corte di Tokyo ha ordinato anche a Nissan, terzo costruttore di automobili del Giappone, il pagamento di una sanzione di 1,7 milioni di dollari per le irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale dell'azienda negli anni fiscali dal 2011 al 2017. (Git)