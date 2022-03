Business news: ferrovia Cina-Laos, in 3 mesi 1,7 milioni di passeggeri e 1,1 milioni di tonnellate di merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia Cina-Laos ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri e merci per 1,1 milioni di tonnellate dalla sua inaugurazione nel dicembre del 2021. Lo indicano i dati forniti dall'autorità dei trasporti della provincia dello Yunnan, nella Cina sud-occidentale. Sulla sezione ferroviaria nazionale opera attualmente una media di 23,5 coppie di treni passeggeri al giorno, che scende a una media di due coppie giornaliere per la corrispettiva sezione laotiana. Lunga poco più di mille chilometri, la ferrovia Cina-Laos collega Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, con Vientiane, la capitale laotiana. Fin dalle sue prime fasi di costruzione, il progetto è stato circondato da grande entusiasmo e attivamente promosso da Pechino come una "dimostrazione dell'amicizia che lega i due Paesi". (Cip)