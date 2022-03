Business news: Emirati, commercio estero non petrolifero aumentato del 27 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero non petrolifero degli Emirati Arabi Uniti è aumentato del 27 per cento nel 2021, raggiungendo i 517 miliardi di dollari. Lo ha reso noto lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, su Twitter. "Questo dimostra la resilienza della nostra economia e sottolinea il nostro ruolo fondamentale nel commercio internazionale”, ha proseguito Al Maktoum, secondo il quale questi risultati derivano da “continui sforzi messi in atto dal Paese per rafforzare la propria posizione nel commercio internazionale e garantire un ambiente commerciale attraente, attivo e aperto al mondo”. (Res)